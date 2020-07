[SPOILER] - La vengeance de Timothée et Manon

Manon et Timothée ont décidé de prendre leurs responsabilités pour sauver la planète ! Ces derniers jours, ils mènent différents actions coup de poing pour se faire entendre et promouvoir leur message en faveur de l'écologie. Pour Timothée, le combat commence dès chez lui. En effet son père vient d'acheter une voiture assez polluante. Le jeune homme et Manon sont bien décidés à lui faire regretter son achat en sabotant sa voiture !