[SPOILER] - L'arrestation de tous les dangers !

Ca y est ! Martin et Karim ont retrouvé la trace de Cédric Labadie en Espagne. Il a trouvé refuge dans une bergerie. Il ne reste plus qu'à l'intercepter. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.