[SPOILER] - Laura est en train de mourir !

Laura, seule dans son refuge, est au plus mal. Elle essaye de tenir le coup jusqu’à la crise de trop. Cette fois, la douleur rend Laura très malade et sa situation commence à devenir très inquiétante. Elle ne le sait pas mais ses reins sont en entrain de la lâcher, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.