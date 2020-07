[SPOILER] - Laura gifle Betty

Betty a beaucoup de mal à accepter l'arrivée de Laura dans la maison des Moreno. En effet, elle ne comprend pas pourquoi sa mère accorde autant de temps et d'importance à cette fille plutôt qu'à elle. Au cours d'une discussion animée entre tous les membres de la famille, le ton monte et Laura commet l'irréparable !