[SPOILER] - Laura meurtrière ?

Alors que Laura marche en ville, une mystérieuse femme l’interpelle. C’est visiblement quelqu’un que connaît bien Laura. Cette femme menace la jeune fille de l’enlever si elle ne la suit pas pour rentrer dans leur « camp ». Laura refuse de se laisser faire et dans un mouvement de fuite elle fait tomber la femme ! Cette dernière retombe mal et se blesse gravement à la tête. Laura devrait difficilement construire la vie dont elle rêve si venait à être accusée de meurtre. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.