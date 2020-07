[SPOILER] - Laura souffrante !

Laura, la nouvelle arrivante mystérieuse dans la ville de Sète, part faire des courses avec Christelle. On vient d’apprendre que Christelle est la mère de Laura et elle est bien décidée à rattraper le temps perdu avec sa fille. Au moment de ranger les courses dans la voiture, Laura est soudainement paralysée ! La jeune fille aurait-elle encore des secrets à cacher ?Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.