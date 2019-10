Il y a de l’eau dans le gaz entre Noor et Timothée ! En effet Noor reproche à Timothée de ne pas être assez tactile, mais aussi parce qu’elle ne sait plus quoi faire face aux beaux yeux bleus de Jules. Les deux ados se cherchent, se taquinent et se disputent pour finir par s’embrasser… Jules ou Timothée ? Noor va devoir faire un choix. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.