[SPOILER] - Le comportement très suspect de Jules !

Alors que Jules est dans sa chambre, Virginie veut lui parler de la fusillade qui a eu lieu. Martin et Virginie pensent que le responsable est l'ancien codétenu du père de Jules. Elle informe donc son fils pour le rassurer et le tenir au courant des dernières informations. Au moment où sa mère quitte sa chambre, Jules a une attitude très étrange… L'air inquiet, il se dirige vers son bureau et déchire un document. Que peut-il bien avoir à cacher ? A-t-il un rapport avec la fusillade ?