[SPOILER] - Le deal du dernier espoir !

Le temps compte pour Karim et Lou afin de retrouver leur fille Nina, tenue en otage par le clan du frère de Chemsa. Ce dernier est déterminé et tient absolument à voir Chemsa morte pour relâcher Nina. Karim décide de rendre visite au frère de Chemsa dans sa prison pour lui proposer un deal… Il semble intéressé par la proposition du policier mais tiendra t’il parole au moment de l’échange ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.