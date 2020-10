[SPOILER] - Le départ de Maxime pour d'autres aventures ! - Ici tout commence

Au vu de l'expérience qu'a traversé Judith, Maxime ne sent plus de participer au concours de l'école de cuisine. La sachant hors de danger, Chloé encourage son fils à poursuivre ses objectifs et de ne plus reléguer sa vie au second plan.