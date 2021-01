[SPOILER] - Le dilemme de Charlie !

En apprenant que Gabriel est en deuil, Charlie n'ose plus rompre avec lui. De plus, il fut le seul à la soutenir quand tout le lycée lui tournait le dos. Luke met en garde sa sœur sur les risques d'entretenir deux relations parallèles. Charlie va-t-elle tenir sa promesse à Gabriel ?