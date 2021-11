[SPOILER] - Le dilemme de Victoire !

Victoire est indécise, elle ne sait pas qui choisir entre Samuel et Benjamin pour son rendez-vous du soir. Elle utilise les bonnes vieilles méthodes et essaie de les départager tant bien que mal ! Et elle a fait son choix… Alors ? Samuel ou Benjamin ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.