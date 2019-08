[SPOILER] – Le grand retour de Dylan avec…

Christelle prépare l’arrivée de son fils Dylan, qui était parti deux mois en stage à Biarritz. Elle recherche la perfection et met de l’ordre dans leur appartement. Pour Sylvain c’est une perte de temps ! Alors que ses parents sont ravis de le revoir, ce dernier n’est pas venu seul… Dylan présente à sa famille sa petite amie ! Il l’a rencontré au lycée hôtelier et celle-ci va passer les vacances chez les Moreno. Comment Christelle et Sylvain vont-ils prendre cette nouvelle ? Retrouvez tous les soirs « Demain nous appartient » à 19h20 sur TF1.