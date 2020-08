[SPOILER] - Le gros clash entre Sofia et Charlie

Grande nouveauté pour Arthur. Il a enfin passé le cap et a décidé de se faire poser une prothèse. Installé au bar de la plage, Arthur montre son "nouveau bras" à Sofia. c'est à ce moment qu'ils croisent Charlie. En grande forme elle ne manque pas de "féliciter" Arthur. Le ton monte entre Sofia et Charlie. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.