[SPOILER] - Le massage torride d'Antoine et Rose

Depuis peu, Antoine et Rose prennent le temps de se retrouver et savent apprécier les bons moments… Ils décident d’ailleurs de profiter d’une après-midi torride. Au menu : bougies, yeux bandés et tenues sexy, tout est réuni pour passer un moment d’anthologie. C’était sans compter sur la venue imprévue de Souleymane qui débarque ! Pas sûr que le jeune homme soit heureux de voir Rose dans le lit de son père ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.