Depuis que Victoire à découvert que Sandrine était sa mère et non sa grande soeur, celle-ci veut partir et voyager. Elle ne supporte plus de rester à Sète et de croiser Anne-Marie. Georges, son petit copain, essaye de la raisonner et de lui faire réaliser qu'elle fait une grosse erreur d'arrêter ses études de médecine ! Mais Victoire ne veut rien entendre !