[SPOILER] - Le passé d'Anne-Marie refait surface !

Franck reçoit un appel d’Anne-Marie. Souhaitant revoir le frère de Morgane au plus vite, elle lui propose une promenade au Môle Saint Louis, une des places les plus charmantes de Sète. Visiblement occupé, Franck décline la proposition. A côté de lui, un vieux journal qui témoigne à la Une de la mort de Philippe Lazzari, le mari d’Anne-Marie ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.