[SPOILER] - Le passé de Louise refait surface

Le client du Little Spoon apostrophe Louise en pleine rue pour lui montrer une vieille photo. Il la menace en lui précisant qu’il connait son identité et son adresse. Louise panique mais Bart arrive à la rescousse…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.