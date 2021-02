[SPOILER] - Le passé secret de Renaud et Marianne refait surface !

Soupçonnant Renaud d'avoir eu une liaison avec Marianne à l'époque de leur mariage, Lydie sollicite l'aide de Sofia pour faire des recherches. En fouillant sur Internet, elles atterrissent sur un blog de leurs années fac et tombent sur un cliché de Renaud et Marianne… en train de s'embrasser !