[SPOILER] – Le pervers récidive, Clémentine terrorisée !

Clémentine arrive devant chez elle et découvre sa porte d'entrée ouverte... Quand elle rentre, c'est le choc : des bougies et des roses sont installées partout sur sa table. Elle s'empresse d'appeler Victor, en panique. Elle n'en peut plus et a l'impression de devenir folle. Timothée entend la discussion téléphonique de son père et Clémentine Doucet... Sa réaction va empêcher Victor d'aller rejoindre Clémentine. Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient" à 19h20.