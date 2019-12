[SPOILER] - Le rendez-vous secret de Samuel et Sofia

Depuis que Samuel a appris que Sofia est sa fille biologique, il est déterminé a créé un lien avec elle. Sofia, qui vient également d’apprendre que Samuel est son père, n’est pas de cet avis et refuse de le voir. Après plusieurs tentatives échouées, Sofia accepte enfin de rencontrer Samuel pour discuter. Si William et Aurore apprennent que cette rencontre a eu lieu, la situation pourrait devenir explosive… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.