Samuel et Marianne ont une mise au point à propos du traitement de Chloé. En pleine dispute entre les deux médecins, Victoire débarque dans la salle. Elle devait faire son retour dans deux semaines mais elle a décidé de rentrer plus tôt suite à l’incendie. Samuel fait une proposition inattendue rendant Victoire maître du destin de Chloé et son bébé… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.