[SPOILER] - Le retour d’un enfant qui fait plaisir !

Au Spoon, Tristan remercie Ulysse, Roxane et Xavier d’avoir tout mis en œuvre pour favoriser le retour surprise de Justine. Au moment de trinquer, Tristan et Justine s’étonnent de l’absence de Sandrine. Cette dernière, avec la complicité de Morgane, organise les retrouvailles entre Justine et sa fille Colline ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.