Georges et Sara sentent que quelque chose ne va pas dans la vie de leur collègue Aurore. Les différents événements de ces derniers jours leur ont fait comprendre la vérité. Aurore surprend ses collègues en train d’en parler et n’est pas décidé à tout laisser passer ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.