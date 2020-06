[SPOILER] - Le souvenir gênant de William

Les tensions au sein de la famille Daumier et plus particulièrement entre Samuel et William semblent oubliées. Ils décident de se rendre tous ensemble au restaurant pour le plus grand bonheur de Sofia. Ce diner est l'occasion pour tout le monde de se rapprocher et passer outre les dernières semaines extrêmement tendues. En confiance, Samuel décide de lâcher une belle anecdote sur William !