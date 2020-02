[SPOILER] - Le Spoon évacué

La police est sur les traces du tueur à Sète. Il aurait été aperçu pour la dernière fois au Spoon ! Aurore et son équipe décident donc de s’y rendre pour investiguer… Tristan et Roxane décrivent un homme particulier, dont le comportement a été très étrange avec Roxane. Sara essaye donc d’en savoir plus et de comprendre pourquoi le tueur pourrait en vouloir à Roxane. Espérons que la police interpelle cet homme rapidement avant une nouvelle attaque… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.