[SPOILER] - Le terrible accident d'Aurélien !

Mathilde et Aurélien font la course en trottinette électrique. Alors que Mathilde distance son frère, elle entend un bruit suspect. En se retournant, elle constate qu’Aurélien est malheureusement tombé la tête la première contre des rochers ! Vu la gravité de la blessure, il n’a d’autre choix que d’aller à l’hôpital…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.