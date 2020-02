[SPOILER] - Le traumatisme d'Aurore

Aurore devait rencontrer Roxane mais cette dernière ne s’est pas présentée au rendez-vous. Roxane, la terroriste de Sète, met une très forte pression sur Aurore ces dernières semaines. Entre les menaces de mort à ses filles et les tentatives de meurtre contre elle, Aurore ne digère pas. Cela fait 3 jours que la police n’a aucune nouvelle de la terroriste, de quoi laisser Aurore dans un doute et une incertitude insoutenables. Elle vient de recevoir une lettre, peut-être sera-t-elle éclairée sur ce qu’il l’attend ces prochains jours… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.