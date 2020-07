[SPOILER] - Le traumatisme de Marianne !

Marianne, tout comme les autres victimes du prédateur, peine à se remettre des affreux souvenirs de l'agression. Une fois encore, Marianne ne peut s'empêcher de faire des cauchemars où elle le revoit essayer de la toucher. Bouleversée et en pleurs, Marianne est seule, perdue et sans repères… Parviendra-t-elle à se relever d'un tel traumatisme ?