[SPOILER] - Le violent retour de Charlie chez les Moreno

Bien qu'il désapprouve fortement leur attitude, Sylvain accepte de garder Charlie et Luke. Ils devront se plier à certaines conditions s'ils veulent continuer à vivre sous son toit. Mais Charlie n'en a que faire des exigences de Sylvain et le lui fait bien comprendre. Visiblement, es tensions ne sont pas prêtes de s'arrêter…