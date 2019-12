Leila et Aurore se retrouvent au marché de Noël. Aurore commence à discuter du diner de Noël à Leila, qui a elle, autre chose en tête… Elle coupe tout à coup Aurore et lui annonce qu’elle est au courant pour elle et Samuel ! Comment Aurore va-t-elle réagit à cela ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.