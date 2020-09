[SPOILER] - Leila de retour !

Leïla, la maman de Soraya et Noor fait son grand retour à Sète ! Pour le plus grand plaisir de ses filles, elle s'est expressément absentée de son nouveau travail à Bruxelles pour venir leur rendre visite. Les trois filles comptent bien profiter de leur temps ensemble, avant que la mission de Leïla ne l'oblige à retourner dans la capitale belge.