Leila et Samuel se retrouvent chez eux. Leila a une demande à faire à son petit-ami… Elle désire passer Noël avec lui mais Samuel semble plus que réticent à cette idée. En effet, le médecin n’est pas adepte des moments en famille et du folklore qui entoure les fêtes de fin d’année. Finira-t-il par accepter pour faire plaisir à Leila ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.