[SPOILER] - L'emmenagement de Jules et Virginie

Après l'épisode compliqué de l'incendie et la fugue de Jules, il est venu le temps de la (re)construction pour Virginie. Pour elle, c'est le grand jour de l'emménagement chez Martin ! Elle prend avec elle une valise un peu plus volumineuse que les autres… son fils Jules. En conflit avec Martin, la collocation entre le jeune homme et son beau-père s'annonce compliquée. De quoi mettre en péril le couple de Martin et Virginie ?