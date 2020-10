[SPOILER] - L'énorme gaffe de Sofia !

Au Spoon, Gabriel, Arthur, Sofia, Jules et Noor sont réunis par une partie de baby-foot. Alors que Sofia reçoit un appel d'Aurore, l'adolescente refuse de répondre et emploie des mots très durs envers sa mère. Toujours en deuil, Noor ne peut supporter cette sortie et quitte brusquement le groupe…