[SPOILER] - L'énorme rateau de Charlie !

Charlie arrive déterminée au lycée et joue de ses charmes pour séduire Jules. Mais celui-ci ne s'y attendait pas du tout et trouve l'attitude de Charlie beaucoup trop "cash". Elle lui propose de faire quelque chose avec elle, ce soir... dans sa chambre ! Mais Jules n'est pas du tout partant et décline son invitation ! Charlie est très énervée et vexée qu'il n'ait pas voulu passer une soirée avec elle. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.