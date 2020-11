[SPOILER] - L'énorme secret de Sacha !

Sacha a confié à Clémentine un secret enfoui depuis trop longtemps: distrait par son téléphone portable au volant, c’est lui qui a causé l’accident qui a provoqué le handicap de sa fille et la mort de sa femme. Clémentine lui suggère de dire la vérité à ses enfants afin d’être totalement libéré de son poids. Impossible pour Sacha, qui craint de perdre Ben et Solenne pour toujours… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.