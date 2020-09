[SPOILER] - L'enterrement de Chemsa !

Chemsa vient de perdre la vie. Il est venu le temps pour Karim et Lou de lui rendre un dernier hommage avant son enterrement. Un moment important pour les deux parents afin de se rappeler à quel point Chemsa était une belle personne et a œuvrer pour rendre leur fille heureuse. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.