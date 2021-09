[SPOILER] - L’enterrement de Clément tourne mal !

La famille et les proches de Clément sont réunis pour son enterrement. Pour Laëtitia, la douleur est toujours aussi éprouvante. De son côté, Mathilde s’emporte contre Lina et Maël, venus filmer la cérémonie. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.