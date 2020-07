[SPOILER] - Les adieux de Luke et Laura !

Laura vient de prendre une terrible décision. Elle a décidé de quitter la famille Moreno pour retrouver la secte dans laquelle elle a été élevée. En effet, elle est persuadée que le monde moderne dans lequel vivent les Moreno ne lui correspond pas. Une fois de retour dans la secte, Laura ne plus ressortir et ainsi ne plus jamais voir Luke… Ce dernier déchirement pourrait briser le jeune homme.