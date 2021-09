[SPOILER] - Les adieux de Sofia et Hadrien

Hadrien est sur le point de partir à Goa et l'heure est arrivée pour lui de faire ses adieux pour quelques temps à ses parents et sa petite amie Sofia. Même s'il promet de rentrer vite, la distance entre les deux amoureux s'annonce difficile.