[SPOILER] - Les ados passent à l’action

Dorian, Camille et Souleymane retournent dans la maison abandonnée et réalise qu'il y a encore plus de cage d'animaux qu'auparavant. Les ados décident d'en embarquer quelques une pour appuyer leur propos auprès du procureur et de la police.