[SPOILER] – Les aveux de Thomas à Sandrine...

Thomas révèle à Sandrine des aveux glaçants sur son ex petit copain. Guillaume Delcourt la trompait avec tout un tas d'autres femmes. Lorsque Guillaume a su qu'elle était enceinte, il a ri et s'est moqué d'elle… En larmes, Sandrine a dû mal à le croire. Thomas lui avoue alors avoir été pris d'un excès de colère. Il a saisi le fusil de Philippe et a tiré sur son frère… Comment va-t-elle réagir face à cette terrible révélation ?