[SPOILER] - Les Beddiar, nouvelle cible du home-jacker !

Quelqu'un s'introduit par effraction au domicile des Beddiar ! Cagoulé, ganté et armé d'un cutter, il n y a pas de doute : c'est bien le home-jacker qui terrorise Sète et ses habitants. Ni une ni deux, ils profitent de l'absence de Bilel, Soraya et Noor pour fouiller les lieux à sa guise…