[SPOILER] - Les Daunier exfiltrés !

Aurore a découvert que le tueur de Sète voulait s’en prendre à sa famille. La décision a été prise avec son équipe de la police de les exfiltrer de la ville. William et les filles sont désormais dans un appartement dont l’adresse est secrète et gardé par des membres de la police. Alors qu’ils commencent à trouver le temps long, William, Sofia et Manon reçoivent la visite d’Aurore. Une bulle d’air frai pour toute la famille en ces temps compliqués ! Aurore ne va pas traîner pour retrouver au plus vite la trace de celui qui en veut à sa famille… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.