[SPOILER] - Les Daunier retrouvent leur appartement !

La famille Daunier reprend finalement possession de son domicile après le passage des Beaulieu. Manon ne supporte pas l’idée que des inconnus aient pu s’installer et déclare ne plus se sentir chez elle. Sofia quant à elle, ne peut s’empêcher de penser à Quentin. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.