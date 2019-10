Alex et Chloé pensent que leur fille Judith est lesbienne. Celle-ci l'apprend et affronte ses parents. Elle ne comprend pas pourquoi ils pensent ça et elle n'a aucune envie d'être jugée. La relation entre des parents déboussolés et leur fille en pleine crise d'ado annonce quelques clashs ! D'autant plus que Judith a un autre souvenir des Etats-Unis à leur montrer sur son corps... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.