[SPOILER] - Les Delcourt ont un accident de voiture !

Les Delcourt sans en voiture, sur le chemin de chez eux. Alex ne semble pas bien et avoir des étourdissements. Alors que Chloé est au téléphone, Alex freine brutalement ! Il a failli percuter une voiture de plein fouet et mettre en danger tout la famille… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.