[SPOILER] - Les excuses de Martin à Antoine

Les derniers éléments de l’enquête sur l’affaire Antoine Myriel auraient démontré que ce dernier est innocent. Martin était pourtant persuadé qu’Antoine était coupable du meurtre de Dafné et des révélations sur son père. Pour le faire accuser, Martin était prêt à tout et a fait de son mieux pour pousser Antoine à bout. Chose qui l’a réussi à faire, Antoine ayant été interpellé puis incarcéré. Mais un grand rebondissement dans l’enquête a permis de débusquer le véritable coupable ! Maintenant qu’Antoine est sorti, Martin tient à lui présenter ses excuses pour toutes ses convictions qui ont finalement été bafouées par des dernières révélations… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.