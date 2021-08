[SPOILER] - Les jours de Céleste en danger !

Chloé, qui doit s’absenter, confie à Camille et à Dorian de veiller sur Céleste et de classer les perles pour ses bijoux. Alors qu'ils s'embrassent, les ados font tomber les perles. Céleste en récupère une... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.